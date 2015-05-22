Российский спецназовец подаст апелляцию на решение суда о своем аресте - адвокат

Один из задержанных на Луганщине российских спецназовцев ГРУ Александр Александров, которого суд арестовал на два месяца, намерен подавать апелляцию.

Об этом сообщает ТСН.

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По решению суда российский военный будет находиться под стражей до 19 июля. До выздоровления военного оставят в больнице, затем его переведут в СИЗО СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что сержанта российского спецназа Александра Александрова, которого силы АТО задержали 16 мая под городом Счастье, суд арестовал до 19 июля.