Украинские военные уничтожили две БМП оккупантов - офицер

Стали известны потери террористов за 25 декабря.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц обнародовал разведывательные данные о потерях российских оккупантов на Донбассе за 25 декабря.

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В своем Telegram-канале он отметил, что уничтожены две боевых машины пехоты террористов. Кроме того, ранены трое оккупантов.

Как сообщалось, украинские военные, защищающие позиции на Мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны боевиков.