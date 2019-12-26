Украинские бойцы на Приазовье собрали елку из боеприпасов, которые прилетели от боевиков

Состоит импровизированная новогодняя елка из боеприпасов, запрещенных Минскими договоренностями.

Украинские военные, которые защищают позиции на Мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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Собранная бойцами импровизированная елка высотой почти два метра. Состоит она из боеприпасов, которые запрещены Минскими договоренностями.

"На их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", - рассказал старший офицер командования воинской части Вячеслав.

По словам офицера, этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенной ими участке линии фронта.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 25 декабря, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Потерь среди украинских военнослужащих не было.