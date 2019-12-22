Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Песков и Крымского.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли подразделения Объединенных сил, ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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"С 6:10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитникам населенного пункта Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса. Также противник с 10:40 до 11.25 от оккупированного населенного пункта Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение" , - отметил он.

Гуцуляк уточнил, что сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов получил ранения один украинский защитник.

По словам представителя Минобороны, боец эвакуирован в военный мобильный госпиталь.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских бойцов не было.