Кропивницкий попрощался с украинским бойцом, которого убил снайпер "ДНР", прикрываясь ребенком (видео)

Василию было 28 лет, у него осталась мать, которая его усыновила, и приемные братья и сестры.

В Кропивницкому простились с механиком 28-й отдельной механизированной бригады Василием Лисициным.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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17 декабря возле Марьинки Донецкой области в него выстрелил вражеский снайпер. Ранение в голову оказалось смертельным.

Служить боец ушел в 2015 году по повестке, вскоре подписал контракт. Впоследствии собирался жениться, но не успел. Василию было 28 лет, у него осталась мать, которая его усыновила, и приемные братья и сестры.

Проститься с защитником собралось несколько сотен людей.

Из-за объявленного траура в городе отменили все развлекательные мероприятия и приспустили флаги.

Как сообщал УНИАН, на позиции снайпера «ДНР», который 17 декабря застрелил старшего солдата 28-й бригады Василия Лисицына, военнослужащие ВСУ заметили маленького ребенка.