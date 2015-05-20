Украинская армия заявляет об использовании боевиками фосфорных боеприпасов – ОБСЕ

17 мая представители ОБСЕ получили информацию о том, что два фосфорных артиллерийских снаряда взорвались возле позиций армии Украины в Песках (10 км от центра Донецка), пишет ZN.ua.

Однако СММ не смогла сразу же подтвердить данную информацию из-за отсутствия безопасности в данном районе.

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Также представители ОБСЕ обнаружили три танка Т-64 без опознавательных знаков в центре Широкино.

А на территории так называемой "ДНР" беспилотник СММ зафиксировал семь танков неустановленного типа примерно в 50 км от Мариуполя.