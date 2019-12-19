Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют"
Президент России Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".
Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.
"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - отметил Путин.
"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то вообще внимание", - подчеркнул Путин.
Читайте такжеКорреспондент УНИАН спросил Путина об украинских танках на Кубани (видео)
При этом он отметил, что на Донбассе есть иностранные наемники. По словам Путина, французы и немцы воюют на одной и другой стороне. При этом президент РФ отметил, что иностранцы не составляют основу вооруженных формирований.
Как сообщал УНИАН, от вопроса о войне на Донбассе Путин отвертелся шуткой.