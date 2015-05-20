За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 9 получили ранения
13:05, 20 мая 2015Война
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Лысенко рассказал о потерях украинской армии за сутки.
За сутки погибли трое украинских бойцов / Фото УНИАН
За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли трое украинских военнослужащих, 9 бойцов получили ранения.
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