За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 9 получили ранения

13:05, 20 мая 2015
Война
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Лысенко рассказал о потерях украинской армии за сутки.

Военные / Фото УНИАН

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли трое украинских военнослужащих, 9 бойцов получили ранения.

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