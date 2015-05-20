За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 9 получили ранения

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.

Читайте такжеГенштаб: В бою под Катериновкой погибли трое и ранены шесть военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли трое украинских военнослужащих, 9 бойцов получили ранения.