Блогеры заявили, что нашли могилы погибших на Донбассе российских ГРУшников

11:52, 19 мая 2015
Война
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Российские блогеры обнаружили возможные могилы военных из Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, которые предположительно погибли на Донбассе.

twitter.com/RuslanLeviev

Об этом сообщает «Дождь». Им удалось найти три могилы, рассказал изданию блогер Руслан Левиев.

Он рассказал, что, предположительно, российские военнослужащие погибли 5 мая. Точное место их гибели пока устанавливают.

«Спецназовцы погибли 5 мая в Украине, они попали под обстрел. 10 мая их похоронили», — утверждает он. Блогер уточнил, что погибшие спецназовцы не имеют отношения к российским военнослужащим, которые были задержаны накануне в Украине.

Левиев из соображений безопасности отказался называть город, где были обнаружены захоронения.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет".

По словам начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко задержанные военные РФ уже находятся в Киеве в Центральном военном госпитале Министерства обороны.

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