Блогеры заявили, что нашли могилы погибших на Донбассе российских ГРУшников
Российские блогеры обнаружили возможные могилы военных из Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, которые предположительно погибли на Донбассе.
Об этом сообщает «Дождь». Им удалось найти три могилы, рассказал изданию блогер Руслан Левиев.
Он рассказал, что, предположительно, российские военнослужащие погибли 5 мая. Точное место их гибели пока устанавливают.
«Спецназовцы погибли 5 мая в Украине, они попали под обстрел. 10 мая их похоронили», — утверждает он. Блогер уточнил, что погибшие спецназовцы не имеют отношения к российским военнослужащим, которые были задержаны накануне в Украине.
Погибший ГРУшник, на чьей могиле этот венок, всего несколько дней не дожил до 21-летия
— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) May 19, 2015
Левиев из соображений безопасности отказался называть город, где были обнаружены захоронения.
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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет".
По словам начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко задержанные военные РФ уже находятся в Киеве в Центральном военном госпитале Министерства обороны.