На пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина

Его нашли медики под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории.

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" умер мужчина 1963 года рождения, который направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории.

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"Мужчина 1963 года рождения направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11 часов. Выражаем соболезнования семье и близким умершего", - говорится в сообщении на странице северодонецкого офиса БФ "Право на защиту" в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в июне на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" умер мужчина 1949 года рождения, предварительная причина - инсульт. Мужчина шел по оккупированной территории и при подходе к украинской стороне ему стало плохо и он умер.