В сети появилось видео допроса российского спецназовца, взятого в плен на Донбассе

Народный депутат Украины Борис Филатов опубликовал на своей странице в Facebook видео допроса российского спецназовца, захваченного на Донбассе украинскими военными.

Сержант Александр Александров (в/ч спецназа с г.Тольятти) рассказал, что работал в районе города Счастья. В его группе находилось 14 человек.

Ну что? Все прочитали про русских спецназовцев из Тольятти?А теперь видео.Суперэксклюзив переданный народному депу... Posted by Borys Filatov on 17 травня 2015 р.

Как ранее сообщал УНИАН, захваченных накануне бойцами батальйона ”Айдар” россиян зовут Александр Александров и Евгений Ерофеев.

Ранее спикер АТО Андрей Лысенко подтвердил, что бойцы батальона ”Айдар” взяли в плен двух российских военных.