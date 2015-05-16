Советник президента: из Артемовска вывезли всю бронетехнику
Все современное стрелковое оружие из Артемовских центральных складов вооружения вывезено на 95%
Артемовская база бронетехники вывезена полностью.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.
"Всего вывезли 1900 единиц бронетехники, ибо нахождение ее в 40 км от линии фронта всех здорово напрягало", - говорится в сообщении.
Бирюков также добавил, что все современное стрелковое оружие из Артемовских центральных складов вооружения вывезено на 95%.
«Остатки на базе - автоматы Томпсона, пистолеты Наган и Маузер, трехлинейные винтовки Мосина 1891 года (15 тысяч штук), трофейные немецкие пулеметы MG34 и MG42, и прочая музейная экзотика. ППШ, пулеметы Максима. Их тоже вывозят, попутно думая о дальнейшей судьбе», - добавил он.
Товарищи московские политтехнологи и ольгинские кураторы! Очень прошу сменить какую-то из страничек (не знаю порядковы...Posted by Юрий Бирюков on 15 Май 2015 г.