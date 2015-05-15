Боевики "ЛНР" запретили ОБСЕ находиться возле границы РФ
Боевики из "ЛНР" запретили миссии ОБСЕ находиться в 2-километровой приграничной зоне вблизи РФ.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 14 мая, пишет ZN.UA.
Так называемый "казачий атаман "ЛНР" в Свердловске 13 мая заявил, что все пограничные пункты между Украиной и РФ были переданы "пограничникам "ЛНР".
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"Наблюдатели обсудили с атаманом вопросы, касающиеся доступа к пограничной зоне. По словам собеседника, наблюдатели будут иметь возможность передвигаться во внутренней пограничной зоне (на расстоянии 15 км от границы), но им не будет разрешено находиться в 1-2 км зоне от контролируемого "ЛНР" сегмента границы между Украиной и РФ", - говорится в отчете.
Миссия ОБСЕ в отчете также отметила, что в районе Широкино обе стороны не отвели тяжелое вооружение.