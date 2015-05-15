Боевики и украинские военные ограничивают свободу перемещения наблюдателей в зоне АТО - ОБСЕ

Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг констатирует ограничения свободы перемещения членов миссии со стороны как незаконных вооруженных формирований, так и украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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«В доступе в некоторые места миссии было отказано, однако она продолжает свою работу», - сказал Хуг.

По его словам, свободу перемещения миссии ограничивают с обеих сторон. «Нас ограничивают в нашем движении. Это касается обеих сторон - той, которая под «ЛНР» и «ДНР», и той, которая под контролем украинского правительства», - сказал Хуг.

Как ранее сообщал УНИАН, ОБСЕ считает, что система пропусков, которая действует в зоне АТО, ограничивает возможность людей, проживающих на этих территориях, покинуть зону конфликта.