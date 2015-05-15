За сутки в зоне АТО получили ранения 2 украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, двое бойцов получили ранения.

Ранее УНИАН сообщал, что за период проведения антитеррористической операции по состоянию на 14 мая 2015года погибли 149 и ранены 657 военнослужащих Национальной гвардии Украины.