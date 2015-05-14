Бойцы украинских батальонов незаметно для террористов вывели из Широкино броневик

Бойцы ДУК "Правый сектор" и батальона "Донбасс" вывели броневик «Краз Спартан» из Широкино, написал комбат "Донбасса" Анатолий Виногродский на своей странице в Facebook.

«ДУК и Донбасс вытащили из Широкино броневик, из под самого носа у россиян. Похоже те и не поняли что произошло», - написал Виногродский.

Трам пам пам! Слава нам.ДУК и Донбасс вытащили из Широкино броневик, из под самого носа у россиян. Похоже те и не поняли что произошло.Разом ми сила! Posted by Анатолий Виногродский on Wednesday, May 13, 2015

ТСН.ua отмечает, что предварительно пророссийские боевики заминировали ранее подбитый украинский броневик, однако бойцам удалось его разминировать и перегнать на подконтрольную украинскую территорию.

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