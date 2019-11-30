Украинские специалисты восстановили дорогу от Богдановки до Петровского, где недавно состоялось разведение войск

Также в районе Богдановки работники ГСЧС продолжают разбирать объекты военного назначения.

Украинские специалисты восстановили дорогу от Богдановки до Петровского Донецкой области, где недавно состоялось разведение войск.

Об этом в вечерней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Украинская сторона полностью выполнила свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия на пути от Богдановки до Петровского. Российская оккупационная власть никаких работ в этом направлении не проводит», - отметили в пресс-центре.

Читайте такжеВо время разведения сил возле Золотого саперами изъяты 179 взрывоопасных предметов - ООС

Также сообщается, что на участке разведения в районе Богдановки сегодня работники ГСЧС Украины разобрали вспомогательное сооружение, блиндаж и изъяли 31 взрывоопасный предмет.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

21 ноября вблизи Богдановки украинские специалисты начали демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.