цей матеріал доступний українською

Украинские специалисты восстановили дорогу от Богдановки до Петровского, где недавно состоялось разведение войск

18:44, 30 ноября 2019
Война
71 0
Украинские специалисты восстановили дорогу от Богдановки до Петровского / фото пресс-служба Службы автомобильных дорог в Тернопольской области

Об этом в вечерней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Украинская сторона полностью выполнила свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия на пути от Богдановки до Петровского. Российская оккупационная власть никаких работ в этом направлении не проводит», - отметили в пресс-центре.

Читайте такжеВо время разведения сил возле Золотого саперами изъяты 179 взрывоопасных предметов - ООС

Также сообщается, что на участке разведения в районе Богдановки сегодня работники ГСЧС Украины разобрали вспомогательное сооружение, блиндаж и изъяли 31 взрывоопасный предмет.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

21 ноября вблизи Богдановки украинские специалисты начали демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Разведение войск в Золотом и Петровском
Теги: #ремонт дорог#разведение сил на Донбассе