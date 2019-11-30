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Украинский дипломат назвал "громкой пощечиной от РФ" "закон о границе "ДНР"

11:47, 30 ноября 2019
Война
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"Закон о границе "ДНР" - пощечина от Кремля / фото УНИАН

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Об этом в Тwitter заявил бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев.

"Громкая пощечина РФ и ее марионеток накануне "Нормандского саммита". Своим заказным решением о так называемой "государственной границе ДНР" Москва дает понять, что у нее свой сценарий автономизации Донбасса. Ждем решительное заявление Украины и международных партнеров!" – подчеркнул Елисеев.

Напомним, накануне так называемый "парламент ДНР" принял "закон" о "государственной границе". К территории, которую террористы хотели бы контролировать, вошла вся Донецкая область. Оккупационная власть считает, что этот "закон" якобы "не противоречит Минским соглашениям".

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Теги: #ДНР#нормандский формат#нормандская четверка