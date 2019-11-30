Украинский дипломат назвал "громкой пощечиной от РФ" "закон о границе "ДНР"

Кремль дал понять, что имеет свой сценарий автономизации Донбасса, – отметил дипломат.

Принятием "закона о государственной границе "ДНР" Россия показала наличие собственного "сценария автономизации Донбасса".

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Об этом в Тwitter заявил бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев.

"Громкая пощечина РФ и ее марионеток накануне "Нормандского саммита". Своим заказным решением о так называемой "государственной границе ДНР" Москва дает понять, что у нее свой сценарий автономизации Донбасса. Ждем решительное заявление Украины и международных партнеров!" – подчеркнул Елисеев.

https://t.co/vuPstiWOMc Громкую пощечину РФ и ее марионеток накануне Нормандского саммита. Своим заказным решением о т.зв «государственную границу ДНР» Москва дает понять, что у нее свой сценарий автономизации Донбасса. Ждем решительное заявление Украины и межд партнеров! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 29, 2019

Напомним, накануне так называемый "парламент ДНР" принял "закон" о "государственной границе". К территории, которую террористы хотели бы контролировать, вошла вся Донецкая область. Оккупационная власть считает, что этот "закон" якобы "не противоречит Минским соглашениям".