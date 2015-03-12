Бойцы АТО заработали 13 миллионов гривен на уничтожении вражеской техники

Первыми такое вознаграждение, а именно 85 тысяч 200 гривен уже выплачено военнослужащим 128 бригады за уничтоженные две боевые бронемашины, передает пресс-служба Минобороны.

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По состоянию на 11 марта 2015 года издано приказов на выплату денежного вознаграждения на сумму почти полтора миллиона гривен. В частности, вознаграждение за успешное выполнение боевого задания, в ближайшее время получат военнослужащие сводных подразделений 30 и 128 бригад ВС Украины.

А денежное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях получат 45 военнослужащих 55 бригады и другие.

Всего на рассмотрение штаба АТО уже поступили документы на выплату денежных вознаграждений за уничтоженных 210 единиц боевой вражеской военной техники, за успешно выполненные почти сотню боевых задач. До конца марта все документы будут рассмотрены и после получения подтверждения будет издан приказ штаба АТО на выплату соответствующих вознаграждений.