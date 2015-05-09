Боевики "ДНР" освободили двоих американцев, захваченных 10 дней назад
Боевики "ДНР" освободили двоих сотрудников НКО из США, захваченных десять дней назад.
Более 30 членов Международного комитета спасения (International Rescue Committee - IRC) были задержаны вооруженными людьми, ворвавшимися в офис организации в Донецке 29 апреля, передает Русская служба Би-би-си.
На следующий день после этого IRC заявил о прекращении работы в Украине.
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Боевики "Донецкой народной республики" заявляли, что сотрудники IRC якобы занимались шпионской деятельностью.
Руководитель IRC Дэвид Милибэнд заявил, что сотрудники неправительственных организаций не должны подвергаться нападениями и что вторжение в офис было нарушением принципов организации.
По словам Милибенда, состояние двоих освобожденных мужчин хорошее и сейчас они находятся в безопасном месте.
Ранее в СБУ заявляли, что в плену террористов находится еще около 300 человек. В то же время, волонтер Виктор Майстренко заявил, что в плену боевиков сейчас около тысячи человек.