За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения
12:55, 07 мая 2015Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.
Погибших за последние сутки среди украинских военных не было / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.
Напомним, вчера в Администрации Президента сообщили, что за сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 12 ранены.
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