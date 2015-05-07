За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

12:55, 07 мая 2015
Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.

Напомним, вчера в Администрации Президента сообщили, что за сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 12 ранены.

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