Оккупанты вчера били на всех направлениях: в ход шло запрещенное оружие

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Новогнатовки – из противотанкового ракетного комплекса; два раза возле Красногоровки – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Песков – из минометов калибра 82 мм; вблизи Березового – со станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Майорска и Пивденного – из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили 4 военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.