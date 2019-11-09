В районе Петровского началось разведение сил и средств (видео)

Украинские военные и боевики запустили сигнальные ракеты на подтверждение готовности к разведению сил и средств. На определенном участке подразделения Вооруженных сил Украины и оккупационных войск уже начали отводить технику.

В районе Петровского началась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

Он сказал, что стороны уже начали отводить технику.

«Началась практическая фаза разведения сил и средств на участке №3», - заявил Агеев.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ прибыли на участок разведения сил в районе Петровского (фото)

Ранее в районе Петровского украинские военные запустили сигнальные ракеты в подтверждение готовности к разведению сил и средств.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

«В 12.01 мы просигналили белой ракетой о том, что готовы к практической фазе начала разведения сил и средств», - сказал он.

По словам Агеева, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые постоянно мониторят ситуацию как физически, так и с помощью квадрокоптера, подтвердили, что противник действовал синхронно, зеркально - так же просигналил белой ракетой.

«Информация, что та сторона действительно пустила ракету, была подтверждена нашим постом наблюдения...», - добавил он.

По его словам, в 12.15 состоялось повторное подтверждение сигнала со стороны Объединенных сил - запустили зеленую ракету.

«Сейчас ждем подтверждения от ОБСЕ, что с той стороны так же пошла зеленая ракета. После этого состоится разведение сил и средств, то есть пойдет техника, которая определена для разведения на сегодня», - подчеркнул Агеев.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

Ранее разведение вблизи Петровского было запланировано на 8 ноября, но, как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.