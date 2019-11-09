ВСУ готовы к разведению сил в Петровском сегодня в полдень

Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев подчеркнул, что в штабе будут ждать адекватный и зеркальный ответ оккупантов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к сегодняшнему разведению сил и средств в районе Петровского в 12.00.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

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«Мы готовы сегодня в 12.00 к разведению сил и средств на участке №3 в районе Богдановка-Петровское», - сказал Агеев.

Он напомнил, что представители противника неоднократно подтверждали готовность к разведению 9 ноября.

«Сегодня, 9 ноября, в 12.00 мы готовы запустить ракету в подтверждение того, что с нашей стороны есть готовность к началу разведения сил и средств, и ждать такой же ответ адекватный, зеркальный с той стороны», - подчеркнул Агеев.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

Ранее разведение неподалёку от Петровского было запланировано на 8 ноября, но как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.