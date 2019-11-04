Разведение сил и средств в Петровском 4 ноября невозможно - штаб ООС

Условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Заявления представителей оккупационных властей относительно намерений 4 ноября начать процесс разведения сил и средств в Петровском Донецкой области является провокацией.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что 3 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационные власти 4 ноября готовы приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 «Петровское», в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (по киевскому времени) 4 ноября.

«В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 являются ничем иным, как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу», - заявляет украинская сторона СЦКК.

«Таким образом, выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон», - отмечается в заявлении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что, согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ в пределах участка № 3 «Петровское» зафиксировано 30 октября.

Согласно Минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороныы Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться в связи с обстрелами боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.