В зоне АТО задержали двух пособников боевиков со взрывчаткой и гранатой
Сотрудники УБОПа Сумской области вместе с бойцами спецподразделения «Сокол» задержали двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, и у которых изъяли взрывчатку и гранату.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, злоумышленников, которые небезосновательно подозреваются в совершении ряда преступлений, правоохранители задержали 30 апреля во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в поселке Ямполь Краснолиманского района Донецкой области.
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«Во время обысков правоохранители изъяли у одного из задержанных, 48-летнего жителя Донецкой области, сумку, в которой находились составляющие взрывного устройства, в частности, машинка-детонатор, провода, запалы к гранатам. По словам мужчины, эту сумку ему оставил 27-летний знакомый на хранение. У другого 38-летнего мужчины, также вероятного члена незаконного вооруженного формирования, была обнаружена и изъята граната и 13 патронов калибра 7,62 мм», - говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
«Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия по выявлению других схронов с оружием и лиц, причастных к их хранению и распространению», - отмечает ССО.