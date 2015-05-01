Боевики трижды обстреляли из танков позиции украинских войск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его информации, боевики также 15 раз обстреляли позиции украинских войск из минометов калибра 120 миллиметров, пять раз - из пушек калибра 122 миллиметра.

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Согласно информации Лысенко, на Мариупольском направлении двумя основными точками столкновения украинских военных с боевиками являются поселки Широкино и Чермалык, где противник широко применял запрещенное вооружение.

На Донецком направлении враг сосредоточил свою активность возле Донецкого аэропорта и северо-западных пригородов Горловки, в районе Светлодарска. Здесь, по словам Лысенко, режим тишины нарушается очень часто, к тому же работают снайперы.

На Луганском направлении боевики сконцентрировали свои действия в районе города Счастье, где совершили ряд провокаций с применением стрелкового оружия.

Как отметил Лысенко, ссылаясь на информацию Государственной пограничной службы Украины, также враг активно применял средства для ведения воздушной разведки, был зафиксирован пролет шести беспилотных летательных аппаратов.

В целом, как отметил Лысенко, за минувшие сутки ситуация в зоне проведения АТО оставалась неспокойной, но контролируемой.