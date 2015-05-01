Боевики трижды обстреляли из танков позиции украинских войск
За минувшие сутки на Донбассе террористы трижды обстреляли из танков позиции украинских войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его информации, боевики также 15 раз обстреляли позиции украинских войск из минометов калибра 120 миллиметров, пять раз - из пушек калибра 122 миллиметра.
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Согласно информации Лысенко, на Мариупольском направлении двумя основными точками столкновения украинских военных с боевиками являются поселки Широкино и Чермалык, где противник широко применял запрещенное вооружение.
На Донецком направлении враг сосредоточил свою активность возле Донецкого аэропорта и северо-западных пригородов Горловки, в районе Светлодарска. Здесь, по словам Лысенко, режим тишины нарушается очень часто, к тому же работают снайперы.
На Луганском направлении боевики сконцентрировали свои действия в районе города Счастье, где совершили ряд провокаций с применением стрелкового оружия.
Как отметил Лысенко, ссылаясь на информацию Государственной пограничной службы Украины, также враг активно применял средства для ведения воздушной разведки, был зафиксирован пролет шести беспилотных летательных аппаратов.
В целом, как отметил Лысенко, за минувшие сутки ситуация в зоне проведения АТО оставалась неспокойной, но контролируемой.