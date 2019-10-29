На Донбассе может произойти новое разведение войск, его обсудили в Минске

Главное условие разведения войск - соблюдения тишины в течение семи дней.

29 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату разведения сил и средств в населенном пункте Петровское при условии соблюдения тишины в течение семи дней.

После того, как миссия ОБСЕ подтвердила начало разведения войск, Минские переговоры прервали. А спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик вышел к журналистам и поприветствовал попытку разграничения, передает ТСН.

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После этого начали обсуждать разведение войск в Петровском и после завершения переговоров в кулуарах отмечали, что договорились даже о дате разведения в Петровском, однако предпочитают ее не называть, чтобы не было провокаций.

Сайдик также подтвердил, что о разведении в Петровском контактная группа говорила, однако каких договоренностей было достигнуто – не сообщил.

Как сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам встречи, "следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское – при условии 7-дневного соблюдения режима тишины".

Как сообщал УНИАН, 29 октября в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.