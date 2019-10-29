У Путина прокомментировали разведение войск у Золотого

Разведение войск стартовало у Золотого 29 октября.

Помощник президента РФ Владислав Сурков прокомментировал начало разведения сил и средств у Золотого на Донбассе.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС. "Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - заявил Сурков.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения в Луганской области. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств с обеих сторон.

Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев в комментарии УНИАН подчеркнул, что в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен длиться не более 30 дней.