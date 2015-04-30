В Широкино "Азов" ведет бой с террористами
00:16, 30 апреля 2015Война
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В районе поселка Широкино на Донетчине идет бой с террористами
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов".
"Уже более чем полчаса в Широкино продолжается бой между бойцами "Азова" и российскими террористами. Боевики обстреливают наши позиции с СПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Азовцы дают адекватный отпор и удерживают все свои позиции", - говорится в сообщении.
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