В Широкино "Азов" ведет бой с террористами

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов".

"Уже более чем полчаса в Широкино продолжается бой между бойцами "Азова" и российскими террористами. Боевики обстреливают наши позиции с СПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Азовцы дают адекватный отпор и удерживают все свои позиции", - говорится в сообщении.

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