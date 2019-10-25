ЦИК: сейчас выборы на оккупированном Донбассе невозможны

Отмечается, что необходимо на законодательном уровне урегулировать этот вопрос.

Для проведения выборов на оккупированном Донбассе необходимо, в первую очередь, взять под контроль государственную границу, а иностранные вооруженные формирования должны выйти из этих территорий.

Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

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"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет. Чтобы их провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборов под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам", - сказал Диденко.

По его словам, необходимо на законодательном уровне урегулировать этот вопрос: сейчас в Украине действует закон об ОРДЛО, который не предусматривает выборы на оккупированных территориях, "следовательно, необходимо принять новый закон".

Ранее экс-председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут иметь трагические последствия для государственности и единства украинского народа.