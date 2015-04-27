Боевики обстреляли Счастье из зенитной установки
00:42, 27 апреля 2015Война
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Боевики из зенитной установки из ЗУ-23-2 обстреляли г. Счастье на Луганщине
REUTERS
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
"Сегодня, 26 апреля, около 22.05 бандформирования осуществили хаотичный обстрел из ЗУ-23-2 населенного пункта Счастье на Луганщине", - говорится в сообщении.
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Данные относительно последствий обстрела уточняются.
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