Боевики обстреляли Счастье из зенитной установки

00:42, 27 апреля 2015
Война
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Боевики из  зенитной установки из ЗУ-23-2 обстреляли г. Счастье на Луганщине

REUTERS

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Сегодня, 26 апреля, около 22.05 бандформирования осуществили хаотичный обстрел из ЗУ-23-2 населенного пункта Счастье на Луганщине", - говорится в сообщении.

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Данные относительно последствий обстрела уточняются.

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