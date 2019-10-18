Оккупанты обстреляли Золотое из гранатометов и пулеметов

С начала суток оккупанты 12 раз нарушили "режим тишины".

С начала текущих суток российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Отмечается, что враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды недалеко от Авдеевки с направления Минерального - из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного с направления Ужовки и Пикуз - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Талаковки с направления Пикуз - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 7 обстрелов по нашим позициям: недалеко от Золотого с направления Золотое-5 - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Луганского с направления Нижнего Лозового - из гранатометов различных систем; дважды возле Новолуганского с направления Доломитного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского с направления Голубовского - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем; вблизи Троицкого с направления Калинового - из крупнокалиберных пулеметов.

"На протяжении текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.