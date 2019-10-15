В застенках боевиков «ДНР» умер украинский военный – соцсети
В изоляторе так называемого «МГБ ДНР» скончался пленный украинский военнослужащий.
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Об этом сообщает известный блогер Necro Mancer, который собирает информацию о ситуации на Донбассе. Сообщение о самоубийстве украинского военного в изоляторе террористов в своем блоге изначально опубликовал бывший боевик Евгений Тинянский.
По его словам, речь идет о военнослужащем, который в мае ошибочно выехал на блокпост боевиков. Умерший находился в списках на обмен.
Тинянский отрицает, что военнослужащего убили, но при этом задается вопросом о том, что украинец делал в одиночной камере «МГБ». В частности, на украинца могли давить с целью выбить деньги.
#Тинянский: донецкая гэбня убила украинского военнопленного https://t.co/TwU5UMNmT2#мгбт1#слухиpic.twitter.com/j4ZtKA5UJu— Necro Mancer (@666_mancer) 15 октября 2019 г.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс очередного обмена удерживаемыми лицами c РФ находится на решающей стадии.