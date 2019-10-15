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В застенках боевиков «ДНР» умер украинский военный – соцсети

17:01, 15 октября 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает известный блогер Necro Mancer, который собирает информацию о ситуации на Донбассе. Сообщение о самоубийстве украинского военного в изоляторе террористов в своем блоге изначально опубликовал бывший боевик Евгений Тинянский.

По его словам, речь идет о военнослужащем, который в мае ошибочно выехал на блокпост боевиков. Умерший находился в списках на обмен.

Тинянский отрицает, что военнослужащего убили, но при этом задается вопросом о том, что украинец делал в одиночной камере «МГБ». В частности, на украинца могли давить с целью выбить деньги.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс очередного обмена удерживаемыми лицами c РФ находится на решающей стадии.

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Теги: #война#Донбасс