В застенках боевиков «ДНР» умер украинский военный – соцсети

Речь идет о военнослужащем, который в мае ошибочно выехал на блокпост боевиков и был схвачен.

В изоляторе так называемого «МГБ ДНР» скончался пленный украинский военнослужащий.

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Об этом сообщает известный блогер Necro Mancer, который собирает информацию о ситуации на Донбассе. Сообщение о самоубийстве украинского военного в изоляторе террористов в своем блоге изначально опубликовал бывший боевик Евгений Тинянский.

По его словам, речь идет о военнослужащем, который в мае ошибочно выехал на блокпост боевиков. Умерший находился в списках на обмен.

Тинянский отрицает, что военнослужащего убили, но при этом задается вопросом о том, что украинец делал в одиночной камере «МГБ». В частности, на украинца могли давить с целью выбить деньги.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс очередного обмена удерживаемыми лицами c РФ находится на решающей стадии.