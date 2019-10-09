ВСУ понесли потери на Донбассе: стало известно имя убитого оккупантами защитника Украины

39-летний погибший воин служил в Мариупольской бригаде.

Во вторник, 8 октября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный Андрей Батин.

Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами Николай Малый, передает 04868.

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Отмечается, что Андрей Батин из Черноморска. Погибшему было 39 лет, он служил в Мариупольской бригаде.

«В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Но уже сейчас могу с уверенностью сообщить, что мы готовы оказать помощь семье, помочь его родным и близким», - подчеркнул Николай Малый.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 октября в больнице имени Мечникова в Днепре доставили тяжелораненого в зоне операции Объединенных сил украинского военнослужащего.