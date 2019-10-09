ВСУ понесли потери на Донбассе: стало известно имя убитого оккупантами защитника Украины
16:20, 09 октября 2019Война
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39-летний погибший воин служил в Мариупольской бригаде.
Погибший Андрей Батин жил в Черноморске / фото: 04868
Во вторник, 8 октября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный Андрей Батин.
Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами Николай Малый, передает 04868.
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Отмечается, что Андрей Батин из Черноморска. Погибшему было 39 лет, он служил в Мариупольской бригаде.
«В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Но уже сейчас могу с уверенностью сообщить, что мы готовы оказать помощь семье, помочь его родным и близким», - подчеркнул Николай Малый.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 октября в больнице имени Мечникова в Днепре доставили тяжелораненого в зоне операции Объединенных сил украинского военнослужащего.
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