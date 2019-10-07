За минувшие сутки оккупанты 25 раз нарушили режим тишины на Донбассе – ООС

Противник умышленно обстрелял участок разведения сил в районе населенного пункта Золотое.

В воскресенье, 6 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, и еще один – получил ранения.

Читайте такжеРазведение войск: Разумков объяснил, кто обеспечит безопасность на линии разграниченияОб этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Кроме того, противник умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Новотроицкого, неподалеку от Красногоровки, вблизи Павлополя, Авдеевки, Богдановки и вблизи Новогнатовки, возле Водяного, недалеко от Березового, Пищевика, Новомихайловки, неподалеку от Новолуганського, Попасной, в районе Золотого-4, вблизи Луганского, в районе Зайцевого и Золотого.

С начала 7 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» неподалеку Майского. Потерь в результате этого обстрела нет.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 октября в Красногоровке погиб боец 28-й бригады, старший солдат Иван Дейкун.