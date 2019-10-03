Эскалация на Донбассе: боевики 30 раз обстреляли позиции ОС

С начала текущих суток оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В среду, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов;

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;;

дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Николаевки – из автоматического гранатомета;

неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

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вблизи Новогригорьевки – из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 17 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцевого – из ручного противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Золотого – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Троицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

вблизи Кряковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Хутора Вильного – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;

трижды вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

вблизи Березового из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.