Эскалация на Донбассе: боевики 30 раз обстреляли позиции ОС
В среду, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов;
дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;;
дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Николаевки – из автоматического гранатомета;
неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;
Читайте такжеЭкс-спикер Генштаба ВСУ назвал ключевые условия для разведения войск на Донбассе
вблизи Новогригорьевки – из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 17 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого – из ручного противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Золотого – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Троицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
вблизи Кряковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Хутора Вильного – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
трижды вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;
вблизи Березового из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.