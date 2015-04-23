За сутки на Донбассе ранены 7 военнослужащих
13:19, 23 апреля 2015Война
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За сутки на Донбассе ранения получили 7 украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины среди погибших украинских военных не было, 7 бойцов получили ранения.
Отметим, что с 20 апреля в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, и не получил ранения. 19 апреля на Донбассе были ранены четверо украинских военных, погибших не было.
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