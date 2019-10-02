Раскрыты масштабные потери оккупантов на Донбассе за сентябрь (фото)

Также в сентябре на Востоке Украины уничтожен один российский куратор.

В течение сентября российско-оккупационные войска на Донбассе понесли значительные потери.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он отметил, что в течение первого месяца осени боевики почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

"По итогам сентября в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" потери составили: 24 оккупанта "минус" и около 56 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести. Также "минус" один из высокопоставленных кураторов ГШ ВС России", - написал украинский офицер.

Как сообщалось, Украина в сентябре потеряла 14 своих защитников на Донбассе. Самый старший среди погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.