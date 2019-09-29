С начала суток на Донбассе - без потерь, боевики совершили 11 обстрелов

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты применили запрещенные "Минском" минометы вблизи Травневого

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции подразделений украинских защитников из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов: дважды неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм, неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«На протяжении текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не было», - добавили в штабе.