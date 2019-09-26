Зеленский призвал Трампа приобщиться к прекращению войны на Донбассе

По словам президента Украины, анонсированная встреча лидеров «нормандского формата» состоится без участия США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи лично обратился к президенту США Дональду Трампу приобщиться к прекращению войны на Донбассе и возврату временно оккупированных территорий в состав Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Нью-Йорке по результатам встречи с Трампом.

«Я хочу поблагодарить госпожу Меркель – она одна из тех, кто действительно поддерживает Украину и в «нормандском формате», это очень важно для нас. Мы с ней общались по поводу даты (проведения встречи в «нормандском формате» - УНИАН). Дату мы ждем, дата пока, к сожалению, не согласована», - заявил он.

Зеленский отметил, что неоднократно обращался к США по присоединению к решению конфликта на Донбассе.

«Первый раз лично (обратился – УНИАН) не по телефону к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возврату наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем на встречу в «нормандском формате», чтобы он присоединился. Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в том формате, который есть, если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем приобщать...и не только Америку», - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств «нормандского формата». Среди них - разведение сил и средств в Станице Луганской, а также возле Петровского и Золотого, а также фиксация «в правовом смысле» «формулы Штайнмайера».

13 сентября Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в «нормандском формате» на высшем уровне до конца сентября.