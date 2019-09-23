Били днем и ночью: в СЦКК рассказали об ударах оккупантов по участку разведения сил на Донетчине

23 сентября боевики в направлении населенного пункта Богдановка (участок разведения №3) вели обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что сегодняшние обстрелы боевиками населенного пункта Богдановка из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения относительно разведения сил и средств на данном участке местности.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«Сегодня, 23 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации в направлении населенного пункта Богдановка (участок разведения №3) были осуществлены обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия с 2:35 до 2:55, с 4:05 до 04:15 с 13:40 до 14:10», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что «указанные факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения относительно разведения сил и средств на данном участке местности. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток».