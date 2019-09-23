Оккупанты сегодня били по участку разведения сил на Донетчине

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, два военнослужащих из состава Объединенных сил ранены.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ОС в вечернем сводке.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, отметили в штабе, противник, нарушая Минские соглашения, трижды обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактическй группировки "Север" боевики осуществили один обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Зайцево – из стрелкового оружия, добавили в пресс-центре.