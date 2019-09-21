Оккупанты сегодня били по силам ООС из запрещенной артиллерии

Позиции ВСУ неподалеку от Водяного оккупанты обстреливали из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: трижды неподалеку от Водяного с направлений Ужовки и Заиченко - из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще один обстрел произошел недалеко Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: дважды неподалеку от Южного с направления шахты им. Гагарина и вблизи Новозвановки с направления Калинового.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения разной степени тяжести, один - боевое травмирование.