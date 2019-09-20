На Донбассе боевики грабят и применяют насилие к жителям оккупированных территорий - разведка

По данным разведки, заявления о совершенном военными преступниками физическом насилии и побоях, в т.ч. в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение “комендантского часа”, как правило, даже не регистрируются т.н. “местными правоохранителями”.

На Донбассе российские наемники грабят и применяют физическую силу к жителям населенных пунктов, где расположены их подразделения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, ссылаясь на украинскую разведку.

По его словам, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с начала сентября текущего года существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных против местного населения.

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В частности, российские наемники, угрожая оружием и применяя физическую силу, грабят местных предпринимателей, совершают кражи имущества жителей населенных пунктов, в которых располагаются подразделения оккупантов.

«Значительный рост на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей числа пострадавших местных жителей вызвано в первую очередь протекционистским отношением российско-оккупационного командования к военным преступникам, которые получили российские паспорта и, прикрываясь российским гражданством, избегают ответственности за совершение преступлений и правонарушений», - рассказал Праута.

Он также отметил, что заявления о совершенных военными преступниками физическом насилии и побоях, в т.ч. в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение «комендантского часа», как правило, даже не регистрируются т.н. «Местными правоохранительными органами».

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, на Донбассе действуют подразделения наемников РФ для ликвидации лиц, мешающих преступной деятельности оккупантов.