"Это не отступление": министр обороны рассказал, как будет происходить разведение войск на Донбассе

Андрей Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его как часть стратегии.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, определяющим для украинской стороны будет то, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения. Также министр обороны подчеркнул, что «это не отступление, а разведение».

«Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно», – сказал он.

Как отметил Загороднюк, Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет «представлен».

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«И конечно, по каждой из этих участков будет идти подготовка, будет идти объяснение, будет идти проделывание всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее... Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона тоже это делала», – отметил министр обороны.

Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.

«Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, которая есть. Во-первых, это вопрос их безопасности. Потому что, если будет разведено, то разведено по тем правилам и отслежено, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков», – сказал он.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится от 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.