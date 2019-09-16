Боец "Азова" из Запорожья умер во время занятия спортом (фото)

Жизнь азовца Дениса Цокура оборвалась из-за болезни.

В воскресенье, 15 сентября, во время занятия спортом оборвалась жизнь азовца из Запорожья на псевдо «Дартс».

Об этом сообщает пресс-служба «Азова».

Денис Цокур был родом из Запорожья. Жизнь азовца оборвалась из-за болезни во время занятия спортом на базе подразделения. Ему было 39 лет.

В «Азове» Дартс служил с осени 2016 года в 1-й роте 1-го батальона полка. По словам собратьев, он был добросовестным бойцом, честным и надежным побратимом. На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин. У Дениса осталась жена и маленькая дочь.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября подразделение "Азова" понесло потери на Светлодарской дуге - от пули снайпера погиб Эдуард Шахов по кличке "Шах".