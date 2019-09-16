цей матеріал доступний українською

Боец "Азова" из Запорожья умер во время занятия спортом (фото)

17:12, 16 сентября 2019
Война
124 0
Денису Цокуру было 39 лет / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба «Азова».

Денис Цокур был родом из Запорожья. Жизнь азовца оборвалась из-за болезни во время занятия спортом на базе подразделения. Ему было 39 лет.

В «Азове» Дартс служил с осени 2016 года в 1-й роте 1-го батальона полка. По словам собратьев, он был добросовестным бойцом, честным и надежным побратимом. На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин. У Дениса осталась жена и маленькая дочь.

фото: пресс-служба "Азова"

Как сообщал УНИАН, 4 сентября подразделение "Азова" понесло потери на Светлодарской дуге - от пули снайпера погиб Эдуард Шахов по кличке "Шах".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Запорожье#Азовпогода в Запорожье