Боец "Азова" из Запорожья умер во время занятия спортом (фото)
17:12, 16 сентября 2019Война
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Жизнь азовца Дениса Цокура оборвалась из-за болезни.
Денису Цокуру было 39 лет / фото УНИАН
В воскресенье, 15 сентября, во время занятия спортом оборвалась жизнь азовца из Запорожья на псевдо «Дартс».
Об этом сообщает пресс-служба «Азова».
Денис Цокур был родом из Запорожья. Жизнь азовца оборвалась из-за болезни во время занятия спортом на базе подразделения. Ему было 39 лет.
В «Азове» Дартс служил с осени 2016 года в 1-й роте 1-го батальона полка. По словам собратьев, он был добросовестным бойцом, честным и надежным побратимом. На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин. У Дениса осталась жена и маленькая дочь.
фото: пресс-служба "Азова"
Как сообщал УНИАН, 4 сентября подразделение "Азова" понесло потери на Светлодарской дуге - от пули снайпера погиб Эдуард Шахов по кличке "Шах".
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