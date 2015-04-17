ООН: количество погибших на Донбассе превысило 6100 человек

В ООН отмечают, что количество жертв за год боевых действий на Донбассе превысила 6100 человек, сообщает DW.DE. В организации обеспокоены нарушениями режима прекращения огня, которые могут способствовать дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека в отдельных частях Донбасса.

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По подсчетам верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве, по меньшей мере 6116 человек были убиты и 15 ранены 474 с апреля прошлого года. При этом в ООН добавили, что реальное количество жертв может бытьзначительно выше. В заявлении сказано, что около 400 гражданских лиц, среди которых 26 женщин и 86 детей, были убиты с начала этого года в результате обстрелов жилых районов или из-за взрыва мин и боеприпасов.

Напомним, в начале февраля в немецкой газете Frankfurter Allgemeine со ссылкой на неназванные источники в структурах безопасности Германии утверждалось, что количество жертв на Донбассе может достигать 50 тыс. лиц.