Разочаровался в идеях "русского мира": на "Чонгаре" задержали разыскиваемого боевика "ДНР" (видео)

Задержанный находился в составе "русской православной армии".

Во вторник, 10 сентября, на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» задержали 35-летнего боевика с позывным «Коршун», который направлялся с территории оккупированного Крыма.

Читайте такжеСегодня боевики 7 раз открывали огонь по украинским военнымОб этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники выяснили, что данное лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске. Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе «русской православной армии», и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка», – говорится в сообщении.

По словам самого боевика, со временем он разочаровался в идеях «русского мира» и уехал на заработки в Россию.

Как отметили в Госпогранслужбе, задержанного боевика передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Как сообщал УНИАН, боевики самопровозглашенной «ДНР» хотят запустить поезд до Москвы и Санкт-Петербурга.