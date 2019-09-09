Боевики хотят запустить поезд в Москву и Санкт-Петербург

Главарь самопровозглашенной «ДНР» заявил, что железнодорожное сообщение может быть запущено уже в ближайшее время.

Из неподконтрольных Украине территорий Донецкой области планируют запустить железнодорожное пассажирское сообщение в Москву и Санкт-Петербург.

Читайте такжеБоевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военныхОб этом передает российское издание ТАСС, ссылаясь на главаря самопровозглашенной «ДНР» Дениса Пушилина.

По его словам, такое сообщение может быть запущено уже в ближайшее время, однако конкретной даты и маршрут он не назвал.

Как ранее сообщал УНИАН, в Луганской области боевики сорвали демонтаж укреплений возле Станицы Луганской и заблокировали ремонт моста.